Die Stoffgärtnerinnen sagen „Tschüss“

Was für Claudia Stauffer-Dörflinger, Barbara Pehofer und Daniela Priplata, die ihr Hobby zum Beruf machen wollten, mit ein paar Ballen Stoff begann, wurde zu einer echten Erfolgsstory. Die ehemalige Friedhofsgärtnerei Pfeiffer entwickelte sich rasch zu einem echten Eldorado für alle, die gerne nähen. Denn neben einer tollen Stoff-Auswahl präsentierte man in der Folge auch Nähzubehör wie Reißverschlüsse, Garne und Schnittmuster. Selbst die Corona-Zeit überstand das Trio bestens. „Vor allem die Stoffmasken haben uns da fast erschlagen! Innerhalb eines Monats war das gesamte Baumwollsortiment ausverkauft“, erinnert sich Claudia Stauffer-Dörflinger zurück.

Auch danach ging’s erfolgreich weiter. Am Kupferbrunnberg im kleinen, feinen sowie im Web-Shop, den man mittlerweile aufgebaut hat. Und trotzdem ist am 15. September Schluss. „Da sich neue berufliche Türen geöffnet haben, müssen wir wehmütig das Geschäft schließen“, so Stauffer Dörflinger.

Bis dahin gibt’s noch tolle Angebote und die Chance sich persönlich bei den Stoffgärtnerinnen zu verabschieden. Vorbeischauen lohnt sich. So wie in den letzten sieben Jahren.