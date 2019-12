„Mit 66 ist Schluss“, sagt Gabi Pfoser und wird ihre „St. Pöltner Wohnkultur“ in der Schreinergasse Ende Februar schließen. In ihrem Fachgeschäft für Tischkultur und Küche hat die Geschäftsfrau sechs Jahre lang immer neue unwiderstehliche Küchenutensilien und schöne Wohn-accessories serviert und damit Koch-Freunde verführt.

Das gelingt genau genommen seit 65 Jahren. Denn 1954 gründete Gabis Mutter Helene Pfoser die „Wohnkultur“, übersiedelte 1970 auf den Rathausplatz. „Wir waren immer bemüht, ausgefallene und exklusive Dinge anzubieten, aus guten Materialien“, betont die Kauffrau.

2013 hat Gabi Pfoser ihr Konzept dann verändert, „weg von den Großlieferanten, hin zu speziellen Produkten“. Sie ist in ein kleineres und sehr feines Geschäftslokal in die Schreinergasse gezogen. Die Kunden der Wohnkultur sind mitgezogen, schätzen das Fachwissen und Engagement der Kauffrau. Anfang März 2020 verlieren sie mit der „Wohnkultur“ ein Stück altes St. Pölten. „Das tut mir leid für meine vielen netten Kunden“, bedauert Gabi Pfoser. Aber nach sieben Jahren Unruhestand möchte sie gern in den endgültigen Ruhestand treten und sich ihren Hobbys widmen: Reisen und Kultur genießen und natürlich auch kochen.

Ein Nachfolger, der das Spezialgeschäft weiterführt, hat sich nicht gefunden. „Das liegt am Zeitgeist. Für so ein Unternehmen musst du leben, darfst nicht die Stunden zählen. Bekanntermaßen hat sich das Kaufverhalten sehr geändert und der Handel erlebt schwierige Zeiten“, erklärt die Fast-Pensionistin. Ihren 66. Geburtstag wird sie im Geschäft verbringen, sich mit einem Fest von ihren Stammkunden verabschieden.