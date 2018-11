Im Wiener Konzerthaus gastiert der in St. Pölten geborene Gitarrist Mario Berger am Freitag, 23. November, um 19.30 Uhr (Karten gibt es unter marioberger.at). Der NÖN stand der Gitarren-Virtuose Rede und Antwort über sein aktuelles Solo-Programm.

NÖN: Sie spielten für Wolfgang Ambros, Reinhard Fendrich, Georg Danzer, Ludwig Hirsch und José Carreras. Wie fühlt es sich an, alleine auf der Bühne zu sein?

Mario Berger: Das Solo-Programm lockt mich natürlich enorm aus meiner Komfortzone. Aber ich bin glücklich. Ich wollte nach all diesen Jahren eine neue Herausforderung und musikalisch nur ich selbst sein, am besten vergleichbar mit einem Autor, der seine Autobiografie schreibt.

Sie haben seit der Veröffentlichung ihres Solo-Album „Sentimento“ in Südfrankreich, in der Schweiz und in Spanien konzertiert. Was wird es im Konzerthaus zu hören geben?

Im Prinzip dasselbe Programm, denn „Sentimento“ ist für alle Bühnen und alle Kulturen geeignet. Gerade die Franzosen und Spanier sind gitarrentechnisch sehr verwöhnt. Die dortigen Standing Ovations waren also eine große Bestätigung für mich. Im Konzerthaus nehme ich aber noch Werke von Bach, Mozart und Albeniz dazu.

Was verbindet Sie noch mit ihrer Heimatstadt? Immerhin führten sie mit der St. Pöltner Band Espresso in den 80-Jahren die österreichischen Charts an.

Diese Zeit bleibt unvergessen. Ö 3 hat uns geliebt, wir haben die Musik geliebt. Wirklich etwas los war in St. Pölten ja erstmals mit unseren ersten Erfolgen. In St. Pölten leben meine Eltern, meine Freunde, mich zieht es also immer wieder hierher, auch wenn ich jetzt in Wien wohne. Bei jedem Besuch hier werden natürlich die Erinnerungen wach – an umjubelte Konzerte, an skurrile Begebenheiten und intensive Proben. Im Elternhaus unseres Sängers Christian Deix am Eisberg haben wir uns tagelang zum Proben zurückgezogen. Da haben wir wirklich viel gelernt, aber schließlich gab es damals auch nicht viele Ablenkungen.

Was bedeutet Musik für Sie?

Musik ist für mich so selbstverständlich wie ein Körperteil. Ich habe noch nie ernsthaft darüber nachgedacht, wie es sich beispielsweise ohne meinen linken Arm lebt. Die Reaktion des Publikums ist wie Seelennahrung für mich. Das war bei den ersten Konzerten etwas Besonderes und ist immer noch wunderschön.

Gibt es künstlerisch gesehen noch einen Traum, den Sie sich erfüllen wollen?

Eines Tages würde ich liebend gerne ein paar meiner Stücke mit einem großen Orchester spielen. Auf einer schönen Burgruine, in einer lauen Sommernacht.