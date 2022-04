Werbung St. Pölten Anzeige Oberbank jetzt noch zentraler am Linzertor

War es aus Scham, oder doch für den billigen Lustgewinn? Bezahlt hat eine Dame nicht, was sie da in der St. Pöltner Innenstadt einsteckte. Die Diebin wurde allerdings erwischt. Und dann kam erst recht zum Vorschein, was sie sich da für zu Hause mitnehmen wollte: Ein Vibrator samt Gleitgel und Zubehör kam zum Vorschein.

Der Diebstahl wurde angezeigt. Statt Vergnügen wartet wohl nun eine Strafe.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.