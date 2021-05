Jetzt guckt er nicht mehr in die Luft, oder zumindest nicht an seinem angestammten Platz: In Spratzern verschwand vor wenigen Tagen eine Steinfigur, die einen so genannten Hans-guck-in-die Luft darstellt. Diese war auf einer Garteneinfriedung platziert, doch in der Nacht von 17. auf 18. Mai hatte sie sich sozusagen in Luft aufgelöst. Wer die 50 Zentimeter große, rund 25 Kilo schwere Statue entwendet hat, steht noch nicht fest. Es wurde Anzeige erstattet.