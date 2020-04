Gemeinsam Jonglieren, Graffiti malen oder Quizzen – das Jugendzentrum Steppenwolf hat sein Angebot ins

Internet verlagert. Neben Tipps zur Freizeitgestaltung informiert das Team auf Instagram und Facebook zur derzeitigen Situation. „Mit dem Schließen der Einrichtung war unsere größte Herausforderung: Wie können wir die Beziehung zu den Jugendlichen halten?“, erzählt Leiterin Barbara Obernigg.

Um neugierig zu machen und Vorbild im Corona-Alltag zu sein, gibt das Team aktuell mehr von sich preis. Unterstützt werden sie von Künstlerin Jana Königskind und Online-Marketing-Manager Hermann Rauschmayr. Das virtuelle Angebot komme sehr gut an, dank der Anonymität des Internets kämen sogar Jugendliche hinzu. Sie seien sehr verunsichert wegen ihrer AMS-Kurse, Schulabschlüsse und Arbeitsplätze, berichtet Obernigg. Laute Familien oder wenig Platz – bei Telefonaten und Videos bekommt ihr Team mit, was im Hintergrund geschieht. Sie wundere sich, dass es unter diesen Umständen keinen größeren Gesprächsbedarf gibt. Gleichzeitig passiere aufgrund der Verbote vieles versteckter, was Interventionen erschwere.

Bei andauernden Beschränkungen rechnet Obernigg mit mehr Jugendlichen in der Öffentlichkeit. Die Jugend erscheine undiszipliniert, dabei sei Cliquenbildung wichtig und nicht alle hätten Internet. „Die Beschränkungen kappen eine wichtige Wurzel: Austausch mit anderen Jugendlichen.“ Außerdem würden manche Eltern ihre Kinder vor Verzweiflung rausschicken, wenn es zu eng wird.