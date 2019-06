Die Stilllegung erfolgt laut einer Aussendung auf Empfehlung des diözesanen Wirtschaftsrates und nach Rücksprache mit der vatikanischen Bildungskongregation, teilte "Kathpress" am Mittwoch mit.

Die Zukunft der Hochschule sei in den vergangenen Jahren immer wieder ein Thema gewesen, die jetzige Entscheidung jedoch "trotz aller Bemühungen (...) unumgänglich", wurde Bischof Alois Schwarz zitiert. "Diese Entscheidung treffe ich durchaus schweren Herzens". Die Diözese müsse aber "ganz genau hinschauen, ob und welche Angebote der Kirche weiter sinnvoll sind, und verantwortungsvoll mit dem diözesanen Haushalt umgehen".

Zuletzt waren 112 Studierende an der PTH St. Pölten eingeschrieben. Angeboten werden das Studium der Fachtheologie, der Religionspädagogik sowie ein MA-Lehrgang Kanonistik und verschiedene Kurse zur akademisch-theologischen Erwachsenenbildung. Grundsätzlich galt es abzuwägen, ob es am Standort St. Pölten ein eigenes Vollstudium Fachtheologie braucht: "Es ist sinnvoll, Synergien in der Bildungslandschaft zu heben und zu nutzen. Es gilt auch darüber nachzudenken, ob jede Diözese alles anbieten muss", so Schwarz.

Fachtheologie haben u.a. die Universität Wien und die Katholische Privat-Universität Linz (KU) im Programm. Für Priesteramtskandidaten, Ordensleute und angehende Diakone hat außerdem die Hochschule Heiligenkreuz im Wienerwald ein eigenes Angebot.

Mitarbeiter und Studierende wurden von PTH-Rektor Josef Kreiml über die Sistierung informiert. Bis zur Schließung der Hochschule können Prüfungen noch regulär abgelegt und Studien abgeschlossen werden, hieß es. Einzelne Prüfungen könnten im Bedarfsfall auch nach 2020 abgelegt werden. Den Studierenden wurde in dem Schreiben nahegelegt, ihr Studium an einer anderen Hochschule oder Universität fortzusetzen.