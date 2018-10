Viel Unmut und eine Anzeige einer Privatperson brachte die Online-Annonce für eine Wohnung in Klinikumsnähe einen St. Pöltner Immobilienmakler-Unternehmen ein. „Ausländer nur begrenzt, keine Moslems“ war bei der Werbung auf der Firmen-Homepage als einschränkende Bemerkung angeführt. Nachdem sich eine Kundin über diese Diskriminierung beschwert hatte, wurde die Seite vom Netz genommen.

Beim Online-Inserat war die diskriminierende Bemerkung „Ausländer nur begrenzt, keine Moslems, max. 2 Kinder“ angeführt. | Quelle: Screenshot

„Nach dem Gleichbehandlungsgesetz sind solche diskriminierenden Inserate verboten“, weiß Hans Dieter Schindlauer, Geschäftsführer der Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA). Von einer Anzeige sieht der Verein allerdings ab, weil das Unternehmen das Inserat von der Webseite entfernte. „Wir werden aber in Kontakt bleiben und prüfen, ob nicht vielleicht bei der Vergabe zwischen Ausländern und Nicht-Ausländern unterschieden wird. Sollte das passieren, kommt es zu einer Anzeige.“

Mitarbeiterin dienstfrei gestellt

Auf die Vergabe habe nur der Vermieter Einfluss, betont man beim St. Pöltner Makler-Unternehmen. Zu einem weiteren diskriminierenden Inserat werde es aber auf keinen Fall kommen, wird dort versichert. „Wir werden alles daran setzen, um einen Fall wie diesen in Zukunft zu verhindern“, zeigt sich der Prokurist der Firma bestürzt. Das Inserat hätte so gar nicht online gehen sollen, betont er. Wie die Bemerkung ins Netz gekommen ist, weiß er nicht – ebenso unerklärlich ist für ihn, dass auch fünf weitere Inserate mit ähnlichen Bemerkungen im Umlauf waren. „Auf jeden Fall wurde die zuständige Mitarbeiterin gleich dienstfrei gestellt.“

Sein Betrieb sei ein Traditionsunternehmen, das in- und ausländische Mitarbeiter beschäftige. „Rassismus liegt uns fern. Wir bieten unsere Objekte Interessenten aller Nationalitäten an“, betont der Prokurist. Er habe nach dem Vorfall nicht nur einen Shitstorm erlebt, sondern sei am Telefon und per E-Mail massiv bedroht worden. „Das habe ich natürlich angezeigt.“