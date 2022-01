Diskussion um Matura

Rund 14.500 Personen (Stand: 24. Jänner) fordern mittels Petition Erleichterungen der Matura. Die mündliche Prüfung soll – wie in den letzten beiden Jahren – freiwillig sein. Außerdem hat die Aktion Kritischer Schüler_innen (AKS) zu Streiks aufgerufen.

Clemens Holzbauer, Schulsprecher am BRG/BORG, hält den Wunsch nach einer freiwilligen mündlichen Prüfung für legitim. Aktuell könne jede weitere Stundenwiederholung zum psychischen Zusammenbruch führen. „Die Freiwilligkeit entlastet all jene, die derzeit schon an oder über ihrer Belastungsgrenze arbeiten“, ist er überzeugt.

Laut BASOP/BAfEP-Schulsprecherin Hannah Zöchbauer überlegen viele Maturanten zu streiken. Foto: BASOP/BAfEP

An der BASOP/BAfEP stehen die meisten Maturantinnen und Maturanten ebenfalls hinter dieser Forderung. Einer Umfrage zufolge überlegen viele, sich an den Streiks zu beteiligen. „Sie sind unzufrieden mit den beschlossenen Regeln und wünschen sich eine Gleichberechtigung zu den letzten beiden Jahren“, beschreibt Schulsprecherin Hannah Zöchbauer die Situation. Beide erinnern daran, dass die heurigen Maturaklassen bislang am stärksten von der Pandemie betroffen seien.

Furcht vor schlechtem

Ruf am Arbeitsmarkt

Kritisch sieht hingegen HAK-Maturant Tobias Greifeneder die geforderten Erleichterungen und die Streiks. Er ist zufrieden mit den jetzigen Maturaregeln und fürchtet um den zukünftigen Ruf am Arbeitsmarkt. „Ich hätte lieber eine Prüfung mit Substanz“, erklärt er. Trotz Distance Learning fühle er sich gut vorbereitet. Viele hätten auf einen Ausfall der mündlichen Prüfungen spekuliert, schätzt er, hätten daher Mathe mündlich gewählt und seien jetzt verärgert. „Leider hat sich die Debatte zu einem Politikum entwickelt“, kritisiert Holzbauer abschließend. Seiner Meinung nach repräsentieren einzelne Schülervertreter nicht die Meinung aller.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren