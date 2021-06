Jahrzehntelang wurde über den Domplatz im Gemeinderat gestritten. Parkplatzfrei ja, aber nur, wenn Ersatzplätze geschaffen werden, war das große Gemeinsame zwischen den Fraktionen. Dieses Ziel ist nun in greifbarer Nähe. Die Lösung ist eine Tiefgarage im Bischofsgarten. Möglich macht das eine umfangreiche Kooperation zwischen Diözese St. Pölten und der Stadt, die weit über die Garage hinausgeht.

Über den Brunnenhof kommt man künftig von der Garage herauf und auf den Domplatz. Darüber gaben Stefan Stöger von der Diözese, Kulturamtsleiter Alfred Kellner, Bischof Alois Schwarz, Bürgermeister Matthias Stadler und Bauamtsleiter Wolfgang Lengauer Auskunft. Arman Kalteis

In den 1980er-Jahren machte der damalige Bürgermeister Hans Schickelgruber bereits den Vorschlag, eine Tiefgarage unter dem Domplatz zu bauen. 40 Jahre später ist es so weit. Der Domplatz bekommt seine Garage, zwar nicht unter dem Domplatz, sondern etwas daneben im Bischofsgarten. Auf drei Etagen sollen die Domplatz-Parker künftig ihren Stellplatz finden.

Martin Gruber-Dorninger St. Pölten macht Riesenschritt

Die Gremien der Diözese haben sich bereits für Errichter und Betreiber der Tiefgarage unter dem Kapitelgarten entschieden, der Vertrag ist kurz vor der Unterschrift. Der Zugang zur Tiefgarage wird im Brunnenhof sein. Der wird auch frisch gepflastert und dann für Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Bischof Alois Schwarz und Bürgermeister Matthias Stadler können sich hier beispielsweise auch einen Adventmarkt im Innenhof vorstellen.

Zufahrt zum Markt bleibt weiterhin möglich

Gebaut wird gleichzeitig mit der Neugestaltung des Domplatzes, der bereits im Frühjahr 2023 fertig sein soll. Für die Zu- und Abfahrt in die neue Garage sind zudem Arbeiten etwa beim Bischofsteich notwendig. Die Stadt unterstützt das Garagen-Vorhaben, um eine vereinbarte Zahl von öffentlichen Parkplätzen zur Verfügung zu haben. Wenn die Garage fertig ist, wird auch von der Archäologie abhängen.

St. Pölten Neues Viertel entsteht: Achse von Dom bis Kulturbezirk

Ganz ohne Parkplätze wird es auch am neuen Domplatz nicht gehen. Bischof Schwarz verspricht einzelne Plätze und barrierefreien Zugang zum Dom. Die Zufahrt für den Markt bleibt aufrecht. „Als ich nach St. Pölten kam, dachte ich, dass am Domplatz die Schönheit der Stadt nicht zum Leuchten kommt“, so Schwarz. Für Stadler ist die Kooperation ein großer Schritt in der Stadtentwicklung.

Dem Gemeinderat wurde ein Grundsatzbeschluss als Dringlichkeitsantrag vorgelegt. Darin enthalten sind auch weitere Kooperationsschritte zwischen Diözese und Stadt. Bei Gegenstimmen der Grünen wurde der Antrag mehrheitlich angenommen. Sie verwiesen auf genügend Parkplätze in Bahnhofsnähe.