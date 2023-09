Domplatz-Eröffnung: Was Sie wissen müssen

Es ist soweit: Heute und morgen Abend wird der neu gestaltete Domplatz zum ersten Mal richtig voll werden. 3.000 Menschen finden am Freitag beim Konzert des Tonkünstler-Orchesters NÖ Platz. Das Konzert kann per Live-Stream ab 18.30 auf ORF III oder in der TV-Thek mitverfolgt werden.

Immerhin bis zu 8.000 Personen kommen am Samstag in den Genuss des Konzertprogramms mit Lukascher, Josh und Pizzera & Jaus. Am Samstag lädt außerdem das Museum am Dom zu einem bunten Programm mit der Möglichkeit den Dachstuhl des Bistumsgebäudes zu erklimmen.

Vor den Abendkonzerten am Freitag und Samstag gibt es bereits um 14 Uhr die Möglichkeit einen Stadtrundgang mit dem Bürgermeister zu machen.

Anreise: Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann einigen Stress ersparen. Bei der Anreise mit dem Auto gibt es hier eine Übersicht der Parkgaragen rund um die St. Pöltner Innenstadt, auch Taxis sind in der Stadt verfügbar.

Einlass: Der Einlass beginnt ab 17 Uhr. Zugang ist nur über die Wienerstraße möglich. Beginn ist um 18 Uhr. Beim Sitzplatzkonzert am Freitag gibt es freie Platzwahl, am Samstag gibt es keine Sitzplätze. Es gibt beim Einlass einen Taschen-Check von den Securitys: Waffen, Videokameras und Fotoequipment, große Rucksäcke, Kinderwägen, Regenschirme sowie Getränke und Speisen dürfen nicht mitgebracht werden.

Für Menschen mit Rollstuhl: Es gibt eigens gekennzeichnete Plätze für Menschen im Rollstuhl. Der eigene Eingang befindet sich an der Ecke Herrenplatz.

Kulinarik: Für die Gastronomie während der Domplatz-Eröffnung zeichnen die Wirten Alfred Neuhauser, Otto Raimitz und Matthias Strunz verantwortlich.

Konzertdauer: Am Freitag endet das Konzert um etwa 20.15 Uhr. Im Anschluss gibt es ein DJ-Set mit Dorian Pearce. Das Konzert am Samstag dauert etwa bis 23 Uhr.