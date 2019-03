Marktamtsleiterin Gabriele Bertl ist stolz auf ihre Märkte und hat jetzt noch mehr Grund dafür: Denn der Domplatzmarkt ist der beliebteste Markt im ganzen Land. Der Wochenmarkt der St. Pöltner erntete bei der Umfrage des Gourmetmagazins Falstaff einen klaren Sieg vor dem Markt der Erde in Parndorf und der Markthalle Kulinarium in Eisenstadt.

Der beliebte Nahversorger in der Innenstadt mit seinen bis zu 80 Ständen bietet Kunden offensichtlich, was sie sich laut Falstaff wünschen: Ausgezeichnete Produkte, die nicht vorverpackt sind und genau in der passenden Menge gekauft werden können. In der Hauptsaison gustieren bis zu 4.000 Kunden. Viele nutzen den Markt auch als Treffpunkt für ein Tratscherl bei Wein, Bier oder einem kleinen Imbiss.