Gleich drei Einsätze gab es für die Freiwillige Feuerwehr St. Pölten-Stadt am Freitag.

In den Nachtstunden wurde die diensthabende Gruppe C (aufgrund der Corona-Vorbeugemaßnahmen ist die Mannschaft derzeit in Gruppen unterteilt) zu einer Fahrzeugbergung auf die Westautobahn alarmiert. Ein Motor war nach einem Unfall in Brand geraten.

Nach Dienstwechsel wurde die Gruppe A im Laufe des Tages zu einem Mistkübelbrand auf Höhe des Merkur-Marktes in den Süden der Stadt alarmiert. Nicht genug: Nicht unweit entfernt krachte eine BMW-Lenkerin gegen eine Straßenlaterne. „Das Fahrzeug wurde schwerst beschädigt, verletzt wurde aber niemand“, schildert der Vize-Kommandant der Feuerwehr St. Pölten-Stadt, Max Ovecka.