Drei junge Erwachsene gestanden Vandalismus in St. Georgen/Stfd.

24 beschädigte geparkte Autos, fünf heruntergetretene Mistkübel, herausgerissene Schneestangen und eine eingeschlagene Scheibe, hinter der Einkaufswagen standen. Innerhalb von nur einer Nacht richteten drei jetzt ausfindig gemachte Beschuldigte 15.600 Euro Schaden in St. Georgen am Steinfelde an. Sie wüteten am 11. Februar zwischen 1 und 2.30 Uhr nachts.

Den jungen Österreichern im Alter von 15, 18 und 19 Jahren droht eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. „Die Beschuldigten zeigten sich umfangreich geständig und begründeten ihr Vorgehen mit übermäßigem Alkoholkonsum“, erklärte die Polizei in einer Aussendung.

