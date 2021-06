„Meinen Böller habe ich in den Bach geworfen, sicher nicht in die Baustelle“, beteuert der junge Angeklagte. Wer den Kracher geworfen hat, der zu dem Brand führte, könne er nicht sagen. Gleiches behauptete auch ein Zeuge, wegen dessen Abwesenheit der Prozess mehrmals vertagt werden musste. Dieses Mal wurde er von der Justizwache im Gerichtssaal abgeliefert. „Ich habe den Zettel nicht bekommen“, behauptet er.

Dem Richter war die Beweislage hingegen zu dünn. Wer den Böller geworfen hat, der zum Brand führte, könne nicht eindeutig gesagt werden. Er sprach den Angeklagten also frei. Aufrecht hingegen bleibt eine 15-monatige Bewährungsstrafe wegen eines anderen Delikts. Der Richter zu dem Angeklagten: „Nehmen Sie die Therapie in Anspruch und bringen Sie Ihr Leben in Ordnung.“