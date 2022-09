Ein Monat als Journalistin: Praktikumsbericht von Verena Kraus

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

Den ganzen August lang durfte ich in die Rolle einer Journalistin schlüpfen und im Redaktionsbüro in der Rathausgasse einen Blick hinter die Kulissen der NÖN werfen. Da ich an der FH St. Pölten gerade Medienmanagement studiere, eignet sich das Praktikum auch perfekt dazu, nützliche Erfahrungen für mein späteres Berufsleben zu sammeln.

Zu meinen Aufgaben gehörte es, kurze Online-Beiträge zu verfassen, Veranstaltungsankündigungen zu schreiben, sowohl telefonisch als auch vor Ort Recherche zu betreiben und dazu Artikel zu verfassen.

Ich durfte auch zu Gerichtsverhandlungen mitgehen und Termine absolvieren – entweder mit Kollegen oder alleine, was ein großer Schritt aus meiner Komfortzone war. Vor allem auf Leute zuzugehen und sie anzusprechen, stellte eine große Herausforderung dar.

Das größte Highlight war die Frequency-Berichterstattung. Ich hatte vorher noch nie ein Festival besucht, daher war es eine völlig neue Erfahrung für mich. Es hat aber wirklich Spaß gemacht, Instagram-Reels zu filmen, Fotos zu machen und auch selbst beim Festival-Food-Test mitzumachen. Am besten war, dass ich zwischendurch ein paar Acts meiner Lieblingsmusiker anschauen konnte.

Mein Praktikum ist für mich unglaublich schnell vergangen und ich werde die Arbeit in der Redaktion fast ein bisschen vermissen.

Ich kann sagen, dass das Praktikum trotz anfänglicher Nervosität meine bisher angenehmste und abwechslungsreichste Praktikumserfahrung mit vielen neuen Eindrücken war. Jetzt weiß ich, dass eine Karriere im Journalismus definitiv infrage kommt.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.