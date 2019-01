Souliger und grooviger werden die neuen Songs von Martin Rotheneder als Soulitaire – als Vorgeschmack auf sein neues Album lässt der

St. Pöltner Ausnahme-Musiker am 1. Februar seine neue Single „In my little bubble“ vom Stapel.

Das neue basslastigere Werk gibt es dann auf digitalen Plattformen wie Spotify und Apple Music zu hören und hat eine klare Botschaft: „Auslöser für den Song war die Überforderung im Umgang mit vielen Bildern in den Medien“, erklärt Rotheneder. „Also zog ich mich in die eigene Blase – ‚my little bubble‘ – zurück.“ Diese Reaktion habe er reflektiert: „Ich bin als weißer Hetero-Mann in einem der reichsten Länder der Welt extrem privilegiert. Andere kämpfen um ihre Existenz und finden trotzdem einen positiven Zugang zum Leben, was mir enormen Respekt abverlangt.“

Für das neue, noch titellose Album, das im Herbst erscheinen soll, hat Martin Rotheneder schon einige Songs geschrieben. „Hoffentlich werde ich beim zweiten Album mit den Aufnahmen früher dran sein. Letztes Mal war das quasi auf den letzten Drücker.“