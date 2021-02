Normalerweise ereignen sich Dämmerungseinbrüche im Herbst, jetzt gab es aber einen Vorfall am Mittwoch.

Tatort war ein Einfamilienhaus in Unterwagram. Die unbekannten Täter gelangten durch ein ebenerdiges Fenster in das Gebäude und durchsuchten es. Sie ließen diverse Schmuckstücke mitgehen. Die Tat trug sich zwischen 16 und 20.30 Uhr zu. Die Polizei bittet, verdächtige Wahrnehmungen wie fremde, langsam durch Siedlungsgebiete tourende Fahrzeuge immer umgehend zu melden und sich dafür, wenn möglich, Kennzeichen und Marke, Type und Farbe des Fahrzeuges zu notieren. So besteht die Chance, die Kriminellen mitunter noch auf frischer Tat zu ertappen.

Der kriminalpolizeiliche Beratungsdienst bietet überdies kostenlos Tipps zur besseren Absicherung von Objekten. Infos gibt es auf jeder Polizeidienststelle.