Über die 50.000-Einwohner-Marke gestreckt hat sich 1972 St. Pölten – rund 15 Jahre vor der Hauptstadtwerdung. Mehr als die Hälfte des heutigen Stadtgebiets stammt aus dieser Eingemeindungswelle – mit den später wieder abgegebenen Teilen von Gerersdorf war der Zugewinn sogar noch größer. Glücklich mit der „Verstädterung“ waren viele Gemeinden, die ihre Eigenständigkeit verloren, aber nicht.

„Damals gab es eine Abstimmung, ob Pottenbrunn eingemeindet werden soll. 99 Prozent waren dagegen. Wir hatten aber keine Chance“, erklärt Reinhard Füllerer, Pottenbrunner mit Leib und Seele. Den Bewohnern des heutigen Stadtteils im Norden sei vor der Eingliederung versprochen worden, dass alles bleibt, wie es war. Gekommen ist es anders: Bücherei, Mutterberatung und einiges mehr kamen weg. „Auch die Veranstaltungen wurden immer weniger“, erinnert sich Füllerer.

Er und sein Verschönerungsverein kümmerten sich aber auch später noch um richtige Pottenbrunner Feste. Das ländliche Leben ging nach Meinung Füllerers aber mehr und mehr verloren. „Früher ist der Pottenbrunner Bürgermeister ins Wirtshaus gegangen und man konnte mit ihm dort sprechen. Wenn man jetzt einen Termin mit dem Bürgermeister haben möchte, ist das sehr kompliziert“, klagt Füllerer.

Pottenbrunn als Teil St. Pöltens wollten nach der Eingliederung viele nicht akzeptieren. Die Gruppe „Freies Pottenbrunn“ wurde gegründet und ein Anwalt eingeschaltet, um die Rückkehr in die Eigenständigkeit zu prüfen. Füllerer sieht sich auch heute noch als Pottenbrunner und trauert alten Zeiten nach: „Der Zuzug durch neue Wohnhäuser ist enorm. Man hat keinen Kontakt mehr und kennt sich nicht.“

Schule für Altmannsdorf, Veto in St. Georgen

Positive Erinnerungen hat der Altmannsdorfer Ex-Nationalratsabgeordnete Anton Heinzl, der im Grenzhaus aufgewachsen ist. Am Tag der Eingemeindung der südlichen Stadtteile feierte er seine Hochzeit im Gasthaus Kern in Ochsenburg. „Kurz vor Mitternacht kamen die Gendarmen und verabschiedeten sich vom Wirt. Um ein Uhr kam dann die Polizei und stellte sich vor. Wir waren die bestbewachte Hochzeitsgesellschaft des Tages“, schildert Heinzl. Die Eingemeindung selbst ist laut Heinzl von der Bevölkerung gut aufgenommen worden und lief friktionsfrei. In Altmannsdorf hätten die Leute gleich die Vorteile der Stadt St. Pölten gespürt. Die Straßen wurden verbessert und die Kinder aus Windpassing und Altmannsdorf durften nun offiziell in die Harlander Schule gehen. „Davor war das eher eine Kulanzlösung“, erinnert sich Heinzl. Obwohl die Eingemeindung 50 Jahre her ist, bestehen laut Heinzl heute immer noch Beziehungen der Harlander und Altmannsdorfer nach Pyhra, wo sich beispielsweise viele Familiengräber befinden.

Ganz im Süden wurde die Diskussion um die Eingemeindung im Gemeinderat und auf den Straßen sehr emotional geführt, erinnert sich der ehemalige St. Georgener SPÖ-Gemeinderat Albert Jochum. Immerhin habe die SPÖ die absolute Mehrheit in St. Georgen gehabt, in St. Pölten aber dann nur mehr einen Gemeinderat als politische Vertretung. „Da die meisten St. Georgener strikt gegen die Zusammenlegung waren, gingen wir mit Bürgermeisterin Hilde Hahn von Haus zu Haus und versuchten, über die positiven Auswirkungen auf unsere Gemeinde aufzuklären“, schildert Jochum. Der größte Vorteil sei die Finanzstärke von St. Pölten gewesen.

St. Georgen hingegen ging das Geld aus. „Ich erinnere mich noch, dass die Gemeinde ein Grundstück verkaufen musste, um einem Gemeindebediensteten eine Abfertigung zahlen zu können. Die Stadt hat nach der Eingemeindung viel in die Infrastruktur investiert, das konnte die Bürger dann schließlich überzeugen.“

Geringer dürfte die Skepsis weiter im Westen gewesen sein. Pummersdorf tendierte eher zur Stadt als zu einer Fusion mit Gerersdorf, wie sich Tischlermeister Karl Krumböck erinnert.

Stadler: „Hat allen Vorteile gebracht“

„Auch wenn die Entscheidung vor 50 Jahren aus Sicht der damaligen Stadtteilbewohner umstritten war, so kann man heute ohne Wenn und Aber festhalten, dass der Zusammenschluss den Bewohnerinnen und Bewohnern dieser Stadtteile ebenso wie den St. Pöltnern eine Reihe von Vorteilen gebracht hat“, meint Bürgermeister Matthias Stadler heute und er ist überzeugt: „Aufgrund der positiven Entwicklung der letzten Jahre hat das Bekenntnis der St. Pöltner zu ihrer Stadt auch in den Stadtteilen stark zugenommen.“