Mitte der 1950er-Jahre konnten die St. Pöltner im modernsten Lebensmittelgeschäft Österreichs einkaufen.

„In meiner Familie wurde immer kolportiert, dass es der erste Selbstbedienungsladen nach amerikanischem Vorbild war“, erzählt Ernest Kienzl, diesjähriger Prandtauerpreis-Träger mit besonderem Bezug zu dem besonderen Spar-Geschäft. Bilder davon sind nämlich derzeit in der TV-Werbung zu sehen – mit dem fünfjährigen Ernest als „Schauspieler“. Vater Ernst war Teilhaber der Firma AKUS (Anton Kienzl & Söhne) mit der Großhandlung in der Herzogenburger Straße, wo sich jetzt Interspar im City Super Center befindet, mit dem Detailgeschäft am Riemerplatz. Und Ernst Kienzl war mit dabei, als sich Spar Österreich 1954 als freiwillige Handelskette formierte, ausgehend von der Großhandlung der Tiroler Familie Reisch.

„Mein Vater war sehr dahinter, dass das zustande kommt“, erinnert sich Ernest Kienzl. Er wohnte damals mit seiner Familie im ersten Stock oberhalb des verlockenden Geschäfts: „Ich bin als Kind öfter runtergegangen, vor allem ins Magazin. Dort gab es Rosinen aus einem Kisterl. Manchmal durfte ich auch helfen – Mehl oder Zucker in Kilosackerl einwiegen.“

Der erste St. Pöltner Supermarkt existierte bis 1970. Damals übergab Ernst Kienzl das Haus am Riemerplatz seinem Cousin Herbert und brachte die Firma AKUS in die Spar AG ein, zu der sich zehn Großhandlungen zusammengeschlossen hatten. Ernst Kienzl, der vor Kurzem seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, wurde Direktor der Zweigniederlassung St. Pölten für Niederösterreich und Wien. „Mein Vater hat sich in der Folge, und vor allem anlässlich des Neubaus in Spratzern, sehr für den Verbleib der Spar-Großhandlung in St. Pölten eingesetzt, was nicht immer gesichert war“, so Ernest Kienzl.