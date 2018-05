Zu einem Mekka elektronischer Musik entwickelte sich das Beatpatrol-Festival in den vergangenen neun Jahren – Szene-Größen wie Steve Aoki, Skrillex, Paul Kalkbrenner, Armin van Buren, Tiesto und Paul van Dyk gaben sich bereits am VAZ-Areal die Ehre. Der im April verstorbene DJ-Megastar Avicii hatte beim Beatpatrol sogar seinen ersten Auftritt in Österreich.

Auch die zehnte Auflage von Österreichs längstdienendem Elekronik-Spektakel strotzt nur so vor großen Namen: Die mittlerweile zu Weltstars herangereiften St. Pöltner Camo & Krooked geben sich beim Jubiläum am 25. Oktober die Ehre. Sie bescheren im VAZ die Weltpremiere ihrer neuen Show „Surrounded“. Bereits fixiert sind auch die Auftritte von Fritz Kalkbrenner, Remix-Profi Wilkinson, DJ Guv, Möwe, Neelix und ein DJ-Set des holländischen Produzenten-Trios Noisia.

Insgesamt werden bei der Jubiläumsauflage 50 Acts auf fünf Bühnen in den VAZ-Hallen ihre elektronische Klangkost servieren. Weitere Infos zum diesjährigen Beatpatrol-Festival gibt es im Internet unter www.beatpatrol.at.