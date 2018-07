Elias, Sophie, Marie und Leon – diese Namen wird man in der Stadt in den nächsten Jahren wohl öfter hören. Sie waren im vergangenen Jahr die Spitzenreiter bei Neugeborenen. Gleich 15 Buben wurden 2017 nach dem biblischen Propheten Elias benannt, zehn Mädchen heißen seither Sophie, abgeleitet vom griechischen Wort für Weisheit.

Neben diesen im Moment sehr beliebten Namen aus dem Hebräischen und Griechischen nimmt die Zahl der bei uns weniger geläufigen Namen zu. „Der Grund dafür ist die steigende Anzahl an Geburten von Kindern mit Migrationshintergrund“, weiß Rathaussprecher Martin Koutny. Im Trend liegen außerdem nicht nur bei Eltern aus englisch-sprachigen Ländern Vornamen wie Dustin, Houston oder Cheyenne.

Der Vorname muss gebräuchlich sein

Der Fantasie sind bei der Namensgebung aber Grenzen gesetzt: Der erste Vorname darf dem Geschlecht nicht widersprechen. Ob das Recht auf ein drittes Geschlecht hier Auswirkungen haben wird, ist noch nicht klar. Gewählt werden dürfen zudem nur Namen, die auch gebräuchlich sind. „Es kommt oft vor, dass ein Name in keinem Nachschlagewerk gefunden wird“, erzählt Standesamtsleiter Herbert Herzig. In diesem Fall müssen die Eltern seine Existenz beweisen. Möglich ist das bei ausländischen Namen etwa mit einer Bestätigung der Botschaft. Probleme gebe es dabei für gewöhnlich keine.

Wer mit dem ihm gegebenen Namen unzufrieden ist, kann diesen auch ändern lassen. Im vergangenen Jahr haben das 134 St. Pöltner getan. Elf Vornamen und 14 Familiennamen wurden im Rahmen eines behördlichen Verfahrens direkt am Standesamt geändert, zwölf Namensänderungen wurden von anderen Behörden übermittelt. „Das ist leicht möglich. Jedes Standesamt in Österreich kann einen Antrag auf Namensänderung entgegennehmen“, informiert Herbert Herzig.

Bei den übrigen Korrekturen war vor allem die Wiederannahme eines früheren Familiennamens nach der Scheidung ein Grund. Aber auch Änderungen von Kindernamen unabhängig von der Geburt wurden immer wieder gemacht.

„Abgelehnt wurde im vergangenen Jahr kein Name. In den meisten Fällen wurden nur Buchstaben missverstanden, es konnte mit den Eltern aber immer ein Konsens gefunden werden“, berichtet Martin Koutny.