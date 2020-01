Bestätigt ist in Österreich noch kein Fall des Coronavirus. Dennoch ist die Krankheit nicht zuletzt durch die mediale Aufmerksamkeit auch in St. Pölten Thema. Angenommen wird, dass das Coronavirus via Tröpfcheninfektion übertragen wird – darum finden Mundschutz und Gesichtsmasken in Apotheken der St. Pöltner Innenstadt derzeit reißenden Absatz.

Chinesen kaufen in großen Mengen

„Aktuell sind durch unseren Großhändler keine Masken mehr lieferbar und wir haben einen Engpass“, sagt Hanna Geppl von der Löwen Apotheke. Chinesen, die in Österreich urlauben, würden teils fünfzig bis hundert Masken auf einmal kaufen: „Sie bringen ihren Familien Nachschub nach China.“ Jene Masken mit sogenanntem FFP3-Filter, die eine hohe Schutzwirkung aufweisen, könnten erst kommende Woche wieder nachbestellt werden. In der Alten Spora Apotheke ist diese Art von Maske ebenfalls gerade ausverkauft und wird nachbestellt, ein Mundschutzvorrat wurde vor kurzem nachgeliefert. „Bei uns sind es vorwiegend Österreicher, die Masken und Mundschutz erworben haben“, sagt Apotheker Stephan Öhlzelt, „ich denke nicht, dass diese Menschen vorhaben, nach China zu reisen.“ Keinerlei Nachfragen verzeichnet die St. Pöltner Hippolyt-Apotheke.

Grippe ist prioritäres Problem

Obwohl man die neuartige Krankheit nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfe: Grund zur Panik bestehe keiner, betonte Gesundheitsminister Rudolf Anschober bei einem Pressetermin anlässlich der Regierungsklausur in Krems. Die Grippe sei das „prioritäre Thema“ in Österreich, nicht das Coronavirus. Besorgt ist Anschober eher über die Influenza-Welle und die Grippe-Impfrate. Sie liege in Österreich bei nicht einmal zehn Prozent und damit viel zu niedrig.