Erlebnis: Stadt der Kinder in der großen Stadt

Wo das moderne St. Pölten seinen Anfang nahm, entsteht bald wieder eine Stadt in der Stadt für die jungen Bewohner. Rund 1.000 Kinder haben am Samstag, 24. September, in der Kinderspielstadt am Dom-Areal und auch im Sparkassen-Park die Möglichkeit, in die Welt der Erwachsenen zu schnuppern, Berufe auszuprobieren und etwas zu erleben.

„Es soll eine echte Erfahrung und tiefe Auseinandersetzung sein“, erklärt Anita Nussmüller von der Fachstelle Beziehung-Ehe-Familie der Diözese, die für die pädagogische Ausrichtung zuständig ist. 19 Partnerbetriebe, zehn Sport- und acht karitative Vereine, Einrichtungen der Stadt und die Blaulichtorganisationen ziehen in die Kinderstadt, vom Gärtner bis zum Rauchfangkehrer, von Basketball bis Kinderkarate und von Musikschule bis zur Abfallwirtschaft – und auch Esel. „Die Kinder können in der Stadt arbeiten, um Holz-Geld zu verdienen, oder konsumieren und Holz-Geld ausgeben“, so Nussmüller.

Gelernt hat man auch aus der Pandemie. Die Kinderstadt ist auch heuer wieder etwas luftiger mit zwei Standorten. Die Anmeldung erfolgt wieder vorab online. Freigeschaltet wird die Anmeldung am Samstag, 17. September. Bis dahin sollen alle Interessierten Zeit haben, sich ihre Favoriten auszusuchen. Details zur Kinderspielstadt gibt es auf www.st-poelten.at/kinderspielstadt .

