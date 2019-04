Mit dem zweitägigen Fest „Rund um die Marie“ ist St. Pöltens Innenstadt fulminant in die Open-Air Saison gestartet.

Zwischen Wienerstraße und Herrenplatz tummelten sich Models am Catwalk, die Hitparadenstürmer King & Potter rockten die Schanigärten, neben Weinverkostungen wurde auch St. Pöltens neues Bier, „Das Wundermilde“ ausgeschenkt und die Gäste freuten sich über tolle Angebote der umliegenden Geschäfte bis hin zum Schnäppchen bei Maringers „Art-Sale“. Die Modenschau verbreitete trotz Wettersturz Malibu-Feeling, die Models brachten bei der Präsentation der Palmers-Kollektion „Baywatch nach St. Pölten“, war Moderator Sascha Rier begeistert.

Die Hüte von Anna Öckher wurden nicht vom Winde verweht sondern machten Lust auf ein neues trendiges Sommeraccessoire, wie die Mode von Monika Kerndl, FashionableNo25 und die Sonnenbrillen von Optic Bacik. Der schnellste Weg zur guten Sommerfigur führt dabei über „Rock the Billy(R)“, eine Mischung aus Tanz und Workout, vorgeführt von SemTeo Fitness. Wer am nächsten Tag fit genug war, für den ging das Programm ab 10 Uhr mit der „Guten Morgen Edition“, dem Markt am Domplatz und Dialektsängerin Monika Zöchling weiter.