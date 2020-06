Zu Pfingsten hätten die St. Pöltner bereits wieder in die Kinos zurückkehren dürfen. Fast ein Monat eher als ursprünglich geplant. Für die Betreiber kam die Entscheidung der Regierung etwas zu plötzlich. Mindestens vier Wochen Vorlaufzeit werden benötigt, um die Kinos zu öffnen und die Projektoren wieder ins Laufen zu bringen. Das Megaplex will am 19. Juni einen Testballon starten, das Cinema Paradiso geht ab 25. Juni wieder in Betrieb.

Megaplex-Geschäftsführer Mario Hueber wagt in seinen Kinos in Wien bereits zu Fronleichnam eine Öffnung. Allerdings nur in vier Sälen. Es sei schwer den Spagat zwischen genügend Einnahmen und der Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu schaffen. Die Erfahrungen aus Wien werde er in die anderen Kinos mitnehmen.

„Ein wenig überrumpelt“ fühlt sich Cinema Paradiso-Chef Alexander Syllaba von der Politik. Kino sei ein Mechanismus der international funktioniere. Der Filmverleih und große Produktionen wären abhängig von den Situationen in den USA, Frankreich, Deutschland und Skandinavien. „Man kann es nur probieren und versuchen. Umsatzentgänge müssen jedenfalls ausgeglichen werden“, fordert Syllaba. Bezeichnenderweise wird die Kino-Liebeserklärung „Cinema Paradiso“ als erster Film nach Corona gezeigt.