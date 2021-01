Fahrerflucht, Inbetriebnahme eines nicht zugelassenen Pkw, Lenken von Fahrzeugen ohne Führerschein und ohne Haftpflichtversicherung, dazu noch Übertretungen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz: Gleich 27 Verwaltungsübertretungen werden vier Jugendlichen zur Last gelegt. Urkundenunterdrückung kommt auch hinzu.

Ein Autounfall am 6. Dezember in Hofstetten-Grünau brachte den Fall ins Rollen. Der Lenker und seine Beifahrer ergriffen danach die Flucht, das Fahrzeug ließen sie zurück. Sie waren aber rasch in einem nahen Mietshaus ausgeforscht (Die NÖN berichtete).

Im Zuge der Ermittlungen kam aber weit mehr ans Tageslicht: Der 15-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten-Land und sein 17-Jähriger Freund aus St. Pölten hatten am 3. Dezember in Prinzersdorf das Auto gekauft und dort noch Kennzeichen vom Wagen eines 51-Jährigen gestohlen. Dann fuhren sie munter nach Wilhelmsburg, wo sie eine 15-Jährige und ihren gleichaltrigen Begleiter abholten. Bei der anschließenden Tour in Richtung Kammerhof kam der 17-Jährige aufgrund der schneeglatten Fahrbahn der Grubtalstraße ins Schleudern und krachte gegen einen Baum.

Der Vorfall war den Jugendlichen jedoch keine Lehre, im Gegenteil: Der 17-Jährige kaufte mit dem 15-Jährigen, der schon beim ersten Autokauf dabei gewesen sein soll und der 15-Jährigen am 8. Dezember erneut einen Pkw, diesmal in Euratsfeld. Kennzeichen ließen sie auch wieder mitgehen. Dann fuhren die drei über die Westautobahn nach St. Pölten. Hier nutzten sie alle den Wagen für nächtliche Fahrten in der Landeshauptstadt. Das Vergnügen hielt aber nicht lange an: Das Auto wurde, da es widerrechtlich abgestellt war, abgeschleppt. Die Polizei fand es beim Abschleppunternehmen auf.

Die drei zeigten sich bei ihren Einvernahmen geständig. Keiner von ihnen war im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung.