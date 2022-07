Europaplatz-Baustelle: Grab und Reste von Gartenvilla entdeckt

Werbung

Die Bauarbeiten zur Neugestaltung des Europaplatzes laufen auf Hochtouren. Auch erste archäologische Funde brachte die Baustelle zutage. Neben einem römischen Ziegelplatten-Grab fanden die Mitarbeiter Mauerzüge einer Gartenvilla.

Schon von Beginn an war die Stadtarchäologie mit Ronald Risy in die Planungen für den Europaplatz eingebunden. Als im Vorjahr die Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert wurden, fanden erste Grabungen statt. Denn dort, wo seit Jahrzehnten tausende Fahrzeuge täglich durchbrausen, liegen in der Tiefe ein römisches Gräberfeld, ein mittelalterliches und frühneuzeitliches Seuchenspital und die Barbarakapelle mit Friedhof.

Dabei kam etwa ein römisches Ziegelplatten-Grab zutage. Foto: Foto Stadtmuseum St. Pölten

Nun gab es erste Funde an der Ecke Schulring/Josefstraße. In einer Baugrube wurde ein römisches Ziegelplatten-Grab entdeckt, das dem Ende des 3. Jahrhunderts nach Christus zugeordnet werden kann. In der Einmündung der Schulgasse in den Europaplatz fanden die Archäologen einige Mauerzüge einer ehemaligen Gartenvilla aus dem 18. oder beginnenden 19. Jahrhundert.

Am alten Standort des bereits abgebauten Springbrunnens brachten die Grabungen Mauerstrukturen des Gartens des ehemaligen Seuchenspitals zutage. Die Grabungen wurden schnell abgeschlossen, Verzögerungen für den ersten Bauabschnitt resultieren daraus keine.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.