Evangelische Kirche: Vocafonia verbinden Musik und Wissen

Unter dem Motto „Musik, Wort und Kunst“, brachten die St. Pöltner Vocafonia Werke von Komponist Heinrich Schütz in die evangelische Kirche. Schütz, welcher 1585 in der Nähe von Dresden geboren wurde, gilt bis heute als einer der bedeutendsten Komponisten des Frühbarocks. Seine Werke bestehen dabei vor allem aus geistlicher Vokalmusik. Genau diese Stücke wurden von den Vocafonia nun in St. Pölten vorgetragen. Der Abend war hierbei aber nicht nur reines Musikkonzert, sondern sollte auch einiges an Wissen vermitteln. So gab es vor Konzertbeginn einen Vortrag vom künstlerischen Leiter Marcus Hufnagl, in welchem die Hintergründe des Komponisten und die Stücke erklärt wurden. „Dreißig Minuten vor all unseren Konzertveranstaltungen wird ein Vortrag zur Einführung angeboten. Im Rahmen dessen werden Inhalte und kulturhistorische Zusammenhänge des jeweiligen Programms erklärt“, berichtet Hufnagl.

