„Distanzen neu vermessen und überbrücken“ will das Büro 2024 mit den im Bid-Book festgeschriebenen Leitgedanken für den Weg St. Pöltens zur Kulturhauptstadt. Noch vor der Präsentation am Mittwoch im Schloss Schönbrunn erhielt die NÖN einen exklusiven Blick in die Bewerbungsschrift.

Unter dem Titel „Europa daheim“ hat das Bewerbungsbüro ein vielfältiges Konzept entwickelt, wie St. Pölten als Kulturhauptstadt Europas 2024 die Distanzen der lokalen sowie regionalen zur europäischen Ebene überwinden kann. Aber auch die Abstände zwischen der Landeshauptstadt und der Region, zwischen Vergangenheit und Zukunft sowie soziale Schranken sollen kleiner werden oder bestenfalls verschwinden. „Und wir wollen als Kulturhauptstadt Europa präsentieren, inwiefern uns dies gelingt“, erklärt Michael Duscher, Geschäftsführer des Bewerbungsbüros.

Gelingen soll das einerseits mit Projekten wie dem „KinderKunstLabor“ – dem Haus der Vermittlung von Kunst und kulturellen Kompetenzen an Kinder – sowie der Attraktivierung der ehemaligen Synagoge und des Klangturms (die NÖN berichtete). Diese Vorhaben werden auch dann umgesetzt, wenn

St. Pölten im November nicht den Zuschlag erhalten sollte.

Neues Festival als Kultur-Aushängeschild

Andererseits hat das Bewerbungsbüro bereits erste Ideen für neue Formate im Kulturhauptstadt-Jahr entwickelt. Diese Ideen sind Empfehlungen für eine künstlerische Projekt-

gruppe, die im Februar installiert wird: So soll ein identitätsstiftendes Kultur-Festival entwickelt werden, das für St. Pölten eine ähnliche Bedeutung haben könnte wie der Steirische Herbst für Graz oder das Donaufestival für Krems. Bei diesem Signature- Festival sollen einander freie Szene und große Kultureinrichtungen sowie Künstler und Publikum nahe kommen. „Die Grundidee soll in einem gemeinsamen Prozess entstehen, und bereits vor 2024 Früchte tragen“, erklärt Projektleiter Jakob Redl.

Ergänzend zu Aktivitäten im und um das „KinderKunstLabor“ soll ein Beirat aus Kindern installiert werden, der zu relevanten Themen befragt wird. Die Zukunftsfähigkeit der Vision für St. Pölten 2024 zeigt ein weiteres Projekt für die nächsten Generationen: Mit Designern und Künstlern sollen Spielplätze im Stadtgebiet gestaltet werden.

Mit Europa wissenschaftlich auseinandersetzen

Mit Hilfe der Musikschulen der Stadt und der Umlandgemeinden soll ein Publikumsorchester mit bis zu 400 Mitwirkenden aufgebaut werden. Zudem tauschen bei „Changing Perspectives“ das Festspielhaus-Team und der Kulturverein Lames ihre Standorte und sorgen im zeitweiligen Zuhause für kulturelle Höhepunkte. Auch Freiluftgalerien im Stadtgebiet sind angedacht.

Mit Thema Europa will man sich auch wissenschaftlich auseinandersetzen, 2021 könnten in St. Pölten zudem junge Menschen beim Diskussionsforum „Zauberberg für Europa“ europäische Probleme besprechen.

Im Bid-Book findet sich neben der Aufzählung weiterer Ideen und einer selbstbewussten Darstellung der Stärken St. Pöltens auch ein selbstkritischer Blick auf die Schwächen – etwa die ungenügende Anbindung vom Landhausviertel an die Altstadt und das Image als „Nutzstadt“ und „Provinzstadt“.