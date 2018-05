Alleine auf einem fremden Kontinent, ohne Geld und ohne festen Schlafplatz – was für die meisten Menschen wie ein Albtraum klingt, ist für Viktor Surin „die beste Entscheidung seines Lebens“.

| NOEN

Der St. Pöltner kündigte vor 19 Monaten von einem Tag auf den anderen seinen Job, verschenkte seinen gesamten Besitz, packte sein klappriges Fahrrad und machte sich auf die Reise. Er radelte von St. Pölten bis zum Kap der Guten Hoffnung. 23.000 Kilometer saß er im Sattel. „Warum ich das getan habe, weiß ich gar nicht genau. Ich bin eines Morgens nach einem Traum aufgewacht, verständigte meinen Arbeitgeber und sagte, dass ich in einem Monat losfahren werden“, erzählt der 33-Jährige, der als Tankwart seinen Lebensunterhalt verdiente.

Mehrmals in Lebensgefahr

Seither lebt der St. Pöltner auf den Straßen Afrikas. „Ich habe die Chance genutzt, in nur zwei Jahren mehr zu erleben, als die meisten Westeuropäer in ihrem ganzen Leben“, meint Surin. Doch dafür zahlt er auch einen hohen Preis: Wo er die nächste Nacht schlafen soll, weiß der 33-Jährige selten. Zu essen gibt es „alles, was man jagen kann“, also etwa Schlangen, Hunde oder Ratten – im schlimmsten Fall auch tagelang gar nichts. Wasser trinkt er aus Flüssen. „In den letzten zwei Jahren hatte ich zwei Mal Malaria und war zwei Mal kurz davor, erschossen zu werden. Bereut habe ich die Reise aber nie. Daran gedacht, nach Österreich zurückzukehren, habe ich keinen einzigen Moment.“

Eine Welt zwischen Hoffnung und Überleben

Denn Afrika gebe ihm so viel zurück. „Das ist eine Welt zwischen Hoffnung und Überleben, eine Welt, die man nicht in Worte fassen kann“, ist Surin überwältigt. Er traf auf dem Kontinent Kindersoldaten und durchquerte Regionen, in denen fast ein Drittel der Menschen HIV-positiv ist. „Solche Schicksale machen sprachlos.“

Ans Heimfahren denkt Surin nicht. Als nächstes soll es über Ostafrika nach Palästina gehen. „Ich will bis zum Schluss unterwegs sein. Das Leben ist für mich eine einzige Reise, der einzige Ausweg ist der Tod.“