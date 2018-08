Themen wie Liebe, Reflexion, Stille, aber auch versäumte Gelegenheiten hat Juliane Stieglitz musikalisch auf ihrem zweiten Album „Dancing Alone“ aufbereitet. Die St. Pöltner Sängerin widmet sich darin den tiefsinnigeren Seiten des Lebens. So hat sie mit „Dancing Alone“ einen Titel gewählt, der auf einen inneren Reifungsprozess hindeutet: „Es gibt im Leben viele Erfahrungen und Entscheidungen, die ich in erster Linie für mich selbst ausloten und durchdenken möchte, ohne gleich jeden daran teilhaben zu lassen“, verrät Stieglitz.

Ihrer Liebe, Menschen und Situationen zu beobachten, hat sie elf Songs gewidmet. „Aus den Beobachtungen kann ich meine eigenen Schlüsse ziehen und mich inspirieren lassen.“ Die sind aber beileibe nicht leise: Auf „Dancing Alone“ findet man auch die laute und expressive Seite der Sängerin Ausdruck – mit einer Mischung aus Soul und jazzigen sowie bluesigen Elementen. „Es ist der Versuch, all meine Facetten und meine Stimmungen auszudrücken. Ich sehe mich musikalisch als Mischung von gehörter und erlebter Musik.“

Die elf Songs hat Juliane Stieglitz, die ihre frühe Kindheit in Südafrika verbrachte, in den letzten Jahren komponiert. Aufgenommen wurde „Dancing Alone“ im vergangenen Herbst. Zu hören gibt es Juliane Stieglitz‘ neues Werk zum ersten Mal am Freitag, 24. August, um 20.30 Uhr in der Seedose am Viehofner See.

„Habe spät begonnen Talent zu entdecken“

Musik macht die Sängerin seit mittlerweile 25 Jahren – und das mit purer Leidenschaft. „Musik ist meine Art emotionale Dinge auszudrücken. Ich war aber sozusagen ein Spätzünder und habe erst spät begonnen, mein musikalisches Talent zu entdecken.“ Die St. Pöltnerin studierte Jazzgesang am Schubert-Konservatorium in Wien. Mitgespielt hat sie bereits in Bands wie Julianflat7, in V3 und in der Blue Danube Bigband sowie der Broadway Bigband.