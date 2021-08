Im malerischen Barockgarten des Stadtmuseums ist auch heuer wieder musikalische Vielfalt vom Feinsten angesagt, beim Festival „Jazz im Hof“ von Donnerstag, 19. August, bis Samstag, 21. August. „,Jazz im Hof‘ in St. Pölten ist längst ein buntes Schaufenster und Bühne für innovative und stilistisch grenzgängerische Musik voller Improvisation und farbenfroher Harmonik“, freut sich Caroline Berchotteau, die „Erfinderin“ und künstlerische Leiterin des Festivals. Sie programmiert neben dem Barockfestival seit 2010 auch „Jazz im Hof“.

Heuer widmet sich das Jazzfest einerseits internationalen Formationen, zeigt aber gleichzeitig mit einigen heimischen Gruppen, wie lebendig sich Jazz auch in Österreich präsentiert. „Jeweils zwei Konzerte an drei aufeinanderfolgenden Abenden versprechen auch 2021 wieder ein neues Hören mit grenzenlosem Jazzgenuss“, verspricht Berchotteau.

Beginn der Konzerte ist jeweils um 19.30 Uhr im Garten des Stadtmuseums in der Prandtauerstraße 2. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im „Frei:Raum“, Herzogenburger Straße 12, statt.

Informationen gibt es beim Fachbereich Kultur und Bildung, 02742/333 2601.