Ein paar Tage dauert es noch, bis endlich das Christkind kommt. Die Zeit bis zum 24. Dezember versüßen in der Stadt abseits des Rummels beim Christkindlmarkt und beim Weihnachts wunder noch weitere kurzweilige Veranstaltungen. Und auch an den Festtagen gibt es Alternativen und Ausklang zum Feiern daheim.

Vor Weihnachten können Nostalgiefans am Sonntag, 23. Dezember, zu einer Dampflokfahrt nach Mariazell aufbrechen. Züge im Kleinformat sind am 24. Dezember von 10 bis 17 Uhr auf der Modelleisenbahn-Anlage des Polizeisportvereins unterwegs.

Eisdisco, Ausstellungen und Weihnachtskoll

Wer sportlicher in den Weihnachtsendspurt starten möchte, kann sich am Samstag, 23. Dezember, in der Eisdisco im Sport.Zentrum.NÖ austoben. Von 19 bis 22 Uhr sind Alt und Jung eingeladen, ihre Schwünge zu Hits der letzten Jahrzehnte zu ziehen. Runden drehen kann man auch bei den Naturfreunden, offen hat deren Eishalle für alle am Freitag und Samstag von 14 bis 18 Uhr, am Sonntag von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie am Heiligen Abend von 9 bis 14 Uhr.

Ein Brauchtum mit ernstem Hintergrund pflegt die Wasserrettung am 23. Dezember ab 17 Uhr mit dem Christbaumversenken zum Totengedenken am Ratzersdorfer See.

In Sachen Kunst und Kultur locken am und nach dem letzten Weihnachtswochenende diverse Ausstellungen ins Diözesan- und Stadtmuseum, die Galerien Maringer und Figl sowie zur Ausstellungsbrücke.

Das Warten auf das Christkind verkürzt auch das Cinema Paradiso. Vor dem Heiligabend laufen von 9.30 bis 15.15 Uhr abwechselnd Klassiker wie „Mary Poppins‘ Rückkehr“ oder Charles Dickens‘ „Weihnachtsgeschichte“ über die Kinolein wände .

Auf den Märkten gibt es regionale Schmankerl noch am Donnerstag, 21., und Samstag, 23. Dezember, am Dom- und Herrenplatz sowie am Freitag, 22. Dezember, bei der Josefskirche.

Gesellig wird es vor Weihnachten im Vinzenz Pauli, wo am 23. Dezember ab 19 Uhr der Weihnachtskoll einmal mehr Generationen von Feiernden zusammenbringt. Gefeiert wird das Adventende alle Jahre wieder auch im Narrnkastl, wo es heuer am 22. Dezember ab 19 Uhr „Dicht ins Dunkel“ geht.

Braten und Party an den Festtagen

Wer an den Festtagen nicht selbst aufkochen kann oder will oder nach dem Familienfest mit Freunden feiern möchte, dem servieren zahlreiche Lokale Braten, Punsch und Co. Am Dienstag, 25. Dezember, offen haben das Gold‘s im Cityhotel D&C, die Gaststätte Figl, der Gasthof Winkler, S’Zimmer, Gwercher, das Gasthaus Ambichl, Café Schubert, Café im Palais Wellenstein, Rhodos, Poseidon und abends Vino, Narrnkastl und Cinema Paradiso.

Das Restaurant Galerie bietet am Mittwoch, 26. Dezember, ein mittägliches Festtagsmenü, offen haben auch der Gasthof Winkler, Vinzenz Pauli, La Dolce Vita, Café im Palais Wellenstein, Café Schubert, Café Pusch, S’Zimmer, Gwercher, Rhodos, Poseidon und viele asiatische Lokale.

Den Weihnachtsspeck wegtanzen kann man am 25. Dezember bei der X-Mas-Session im Warehouse mit Musik von Alternative über Hip-Hop bis Drum and Bass.