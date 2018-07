Was 2004 mit einem musikalischen Stelldichein von Charly Furthner und der Mojo Blues Band im Hammerparkstüberl begonnen hat, ist mittlerweile zum beliebten Treffpunkt von Jazz-Freunden geworden: das Bluesfest am Ratzersdorfer See am letzten Juli-Wochenende. Auch heuer schweben wieder stimmungsvoll-jazzige Gitarrenklänge über das Freizeitgelände, und zwar am Samstag, 28. Juli, ab 18 Uhr. Erwartet werden Bluesfans auch aus dem Ausland – Deutsche und Holländer zählen bereits zu den Stammgästen.

„Wir wollen den Besuchern ein echtes musikalisches Erlebnis bieten, das sie nicht so schnell vergessen werden“, sagt Michael Bachel, der als Leiter des Veranstaltungsservice der Stadt St. Pölten das Bluesfest mit seinem Team organisiert.