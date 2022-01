Feuerwehr-Bilanz: Viel Einsatz für die Sicherheit

Beruhigt schlafen können die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner, ist Feuerwehrstadtrat Walter Hobiger überzeugt. „Denn auf die Feuerwehren kann man sich verlassen.“

Die 14 Freiwilligen Feuerwehren und zehn Betriebsfeuerwehren waren trotz Corona-Pandemie 2021 jederzeit einsatzbereit. „Keine einzige Feuerwehr musste zusperren, es gab keine Cluster“, ist Abschnittskommandant Franz Klampfl dankbar für die Disziplin.

Fast 4.800 Einsätze bewältigten die mehr als 1.500 Mitglieder in der Stadt. Das sind mehr als die Hälfte der 9.300 Einsätze im Bezirk. Von Großschadensereignissen blieb die Stadt verschont. Naturkatastrophen forderten auswärts, weiß Abschnittskommandant-Stellvertreter Mateusz Fryn , etwa bei Waldbränden auf der Rax und Nordmazedonien, bei Hochwasser im Bezirk Melk. In der Landeshauptstadt leisteten die Feuerwehr-Mitglieder 5.100 Stunden Unterstützung in den Impf- und Teststraßen.

Lob gibt es vom Kommando für Bürgermeister, Stadtrat und Gemeinderat, in dem alle Beschlüsse für die Feuerwehr einstimmig fielen. Die Stadt schaue auf ihre Feuerwehren, investiere viel. So konnte das um 2,8 Millionen Euro errichtete FF-Haus in Viehofen eröffnet werden. Ein „Leuchtturm-Projekt, das Motivation und Sicherheit erhöht“, meint Hobiger. Die letzten von rund 40 Feuerwehrmitgliedern werden bald ihren C-Schein abschließen. Die Stadt hat mit 26.000 Euro zu den Kosten mehr als die Hälfte beigesteuert.

Abgegangen sind den Feuerwehren trotz Abfederung durch den Bund die Feste. „In St. Pölten sind Ehrenamtliche bei der Feuerwehr, es gibt keine Berufsfeuerwehr“, unterstreicht Klampfl. Heuer werde man die „Kameradschaft wieder hochleben lassen“, hofft Hobiger. Die Veranstaltungen seien auch wichtige Treffpunkte. Von 26. bis 28. August blickt das ganze Land auf die Stadt, freut sich Klampfl: Dann wird St. Pölten bei den Bundesfeuerwehrleistungsbewerben zur „Feuerwehr-Hauptstadt Österreichs“.

