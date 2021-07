Viele können es kaum erwarten, das Frequency zu besuchen. Umso begehrter sind Karten für das Mega-Festival in der Landeshauptstadt. Eine St. Pöltnerin wollte daher noch welche für ihren Freund ergattern. Im Internet stieß sie dann auf jemanden, der einen Ticket-Pass zum Verkauf anbot. Doch das Geschäft verlief anders als erhofft....

Da der Verkäufer die Kopie eines Ausweises samt Foto von ihr verlangte, dachte sie, es handle sich um ein seriöses Geschäft. Sie überwies den vereinbarten Betrag auf das angegebene Konto. Plötzlich entschuldigte sich jedoch der Empfänger, er hätte ihr versehentlich eine falsche IBAN-Nummer angegeben und schickte ihr sogar das Geld zurück. Sie übermittelte den Betrag erneut auf das nun angeblich richtige Konto; der Verkäufer versicherte ihr, er würde ihr die Tickets zukommen lassen, wenn das Geld auf seinem Konto eingelangt sei. Doch dem war nicht so: Der Betrag war schon längst überwiesen, nur der Ticketpass ließ auf sich warten. Die junge Frau wurde daraufhin skeptisch und sah sich das FB-Profil des Verkäufers an. Sie schrieb ihn an; dieser reagierte auch. Dann kam die Ernüchterung: Der FB-User antwortete ihr, dass sein Foto, seitdem er dieses für den Kauf einer Spielkonsole einmal übermittelt hat, immer wieder für Online-Betrugsgeschäfte missbräuchlich verwendet wird.

Die Frau meldete den Fall ihrer Bank. Doch das Geld konnte, da bereits die Zeit zu lange verstrichen war, nicht mehr retour überwiesen werden. Schaden: 156 Euro. Die Tickets sind bislang nicht eingelangt.