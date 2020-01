30 Jahre lang war „Frau Renate“ der blühende Mittelpunkt am Riemerplatz, drei Jahrzehnte lang band Renate Hasslmayer in ihrem Blumengeschäft bunte Sträuße, kannte die Lieblingsblumen ihrer Stammkunden und gab gesunde Tipps für leidende Topfpflanzen. Ende des Jahres schließt die gelernte Floristin das – letzte – Blumengeschäft in der Innenstadt, genau 50 Jahre nach der Eröffnung.

Damals, Ende 1969, übernahm Renate Hasslmayers Vater Josef den kleinen Laden als Verkaufslokal für seine Gärtnerei in der Mariazeller Straße. Fünf Blumenläden gab es bis in die 1970er-Jahre noch in der Altstadt. „Die Zeiten haben sich geändert. Niemand ist übrig geblieben“, sagt der 81-Jährige. Die Generationen haben gewechselt, viele alte Stammkunden sind bereits verstorben. „Immer weniger Kunden legen wert auf qualitativ hochwertige große Blumensträuße. Den Leuten ist der Sinn für Blumenschmuck verloren gegangen. Einzelblumen sind jetzt gefragt, kleine Blumenstöcke – und billige Ware, die überall schnell mitgenommen werden kann“, beschreibt Renate Hasslmayer, was sich verändert hat im Kaufverhalten der St. Pöltner.

Was sich nicht verändert hat im halben Jahrhundert Blumengeschäft Hasslmayer am Riemerplatz, ist das problemlose Verhältnis zu den Vermietern: „Dafür bedanken wir uns bei der Familie Siegel-Wöss“, betont Renate Hasslmayer. Sie wird künftig in Wien als Floristin arbeiten. Ihr Vater geht in Pension, legt auch seinen 105 Jahre alten Gärtnereibetrieb still. „Er wird aber sicher weiter sein Gemüse pflanzen“, verrät die Tochter. Denn ganz kann Josef Hassl mayer wohl nicht von dem lassen, wofür er sein Leben lang gelebt hat: „Ich bin da hineingewachsen in die Gärtnerei meiner alleinstehenden Mutter, habe das immer mit viel Liebe und Geduld gemacht – zum Beispiel das Umwässern der Schnittblumen“, verrät der Gärtner. Und auch, warum er Pflanzen gar so gerne mag: „Sie reden nicht zurück.“