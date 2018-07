Wasser ist lebensnotwendig – und wird in vielen Teilen der Erde knapp. Ursache dafür sind Bevölkerungswachstum und der rasante Klimawandel. Welche Rolle der Wald in der komplexen Beziehung zwischen Wasser, Klima und Mensch spielt, damit beschäftigt sich die neue Studie der IUFRO, das ist der internationale Verband forstlicher Forschungsanstalten mit Sitz in Wien. Präsentiert wurde die Publikation dem Forum für nachhaltige Entwicklung in New York.

Federführend beteiligt an der Studie ist der St. Pöltner Christoph Wildburger, einer der führenden Waldexperten weltweit. Gemeinsam mit 50 Wissenschaftlern aus 20 Ländern ist Christoph Wildburger der Frage nachgegangen, was wir mit dem Wald und für ihn tun können, damit Wasser in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung steht, um Gesundheit und Wohlbefinden von Mensch und Wald nachhaltig zu sichern.

Das ist nicht nur in von Wasserarmut geplagten Gegenden der Erde notwendig, denn der Klimawandel hat vor unseren Breiten nicht Halt gemacht: „Auch in einer waldreichen Gegend wie Niederösterreich ist es wichtig, in der Waldbewirtschaftung die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu berücksichtigen“, so Wildburger. Um Überflutungen und Dürren zu vermeiden, brauchen wir naturnahe Wälder, die den Wasserhaushalt eines Gebietes regulieren können und die regelmäßige Versorgung eines Gebietes mit sauberem Wasser sicherstellen. Dazu müssten Baumarten und Nutzung gut an den jeweiligen Standort angepasst sein, weiß der Experte.