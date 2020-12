„Es ist wichtig, Gewalt an Frauen zu erkennen, zu benennen und dagegen zu handeln“, sagt Martina Eigelsreiter, Leiterin des Büros für Diversität, stellvertretend für die St. Pöltner Frauenplattform, die sich seit Jahren gegen Gewalt an Frauen engagiert.

Mehr Gewalt im Pandemie-Jahr

Im Lockdown-Jahr 2020 gab es mehr Fälle von Gewalt als in den vergangenen Jahren: 167 Betretungsverbote sprach die Polizei in der Stadt aus, 42 Frauen und 57 Kinder suchten Zuflucht im Frauenhaus, 9.976 Nächtigungen zählte der Zufluchtsort für Frauen. „Durch die Pandemie kam es heuer zu deutlich längeren Aufenthaltszeiten“, bestätigt Frauenhausleiterin Olinda Albertoni, die betont, dass sich das notwendige Netz an Sicherheit in High-Risk- Situationen nur durch institutionsübergreifende Zusammenarbeit mit Polizei und Gewaltschutzzentrum herstellen lässt.

Auch der Club der Soroptimisten St. Pöltens hat als eines seiner obersten Ziele, Frauen zu unterstützen und zu stärken, damit sie zu mehr Autonomie und Selbstkompetenz finden. Der Serviceclub spendete an das Emmaus-Frauenwohnheim. „Einerseits geht es um die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung, andererseits um ganz konkrete Hilfeleistungen an Frauen, die von Gewalt betroffen sind“, betont Präsidentin Eva Hahn.