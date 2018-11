#freetheater bringt Gratis-Eintritt für Studenten .

Als "einzigartig in Österreich" ist am Mittwoch in St. Pölten die Aktion #freetheater präsentiert worden. Es handelt sich um eine Kooperation des Landestheaters Niederösterreich mit der ÖH der FH St. Pölten. 3.000 dort Studierende können Vorstellungen der Bühne seit Beginn des Wintersemesters gratis besuchen so oft sie wollen. Der Studierendenausweis dient laut einer Aussendung als Eintrittskarte.