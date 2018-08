Einen vierten Festival-Tag haben die Frequency-Gäste in diesem Jahr eindeutig den Imagine Dragons zu verdanken. Für ihre Headliner-Show am Sonntag, 19. August, hat Festival-Boss Harry Jenner den mittlerweile zehnten Mega-Event am Traisenufer um einen Tag verlängert – die Show der Alternative-Rockband aus Las Vegas bildet dann den Abschluss und Höhepunkt eines vielfältigen Musikreigens mit mehr als 100 Acts auf drei Bühnen im Day Park und drei Stages im Night Park.

Auf der wieder einmal aufgemotzten Space Stage finden sich 2018 rockige und punkige Klänge von den Dropkick Murphys, Papa Roach, Eskimo Callboy und Sum 41, aber auch gepflegte elektronische Töne von der norwegischen Elektro-Sensation Kygo und dem trompetenden DJ Timmy Trumpet.

Mit dabei sind die „Frequency“-Veteranen Casper und Macklemore, auch Afrojack und Die Antwoord traten bereits in der niederösterreichischen Landeshauptstadt auf. Eine mittlere Sensation ist die donnerstägige Headliner-Show von den Gorillaz um Damon Albar, die auf ihrer aktuellen Tour auch Halt in St. Pölten machen.

Auf der rundum erneuerten Green Stage tritt Austro-Rapper Yung Hurn auf, der im Vorjahr noch im VAZ-Inneren zu hören war. Mando Diao, die bereits beim ersten Frequency in

St. Pölten am Start waren, lassen es ebenso wieder krachen wie die Folk-Punk-Rock-Band Flogging Molly, Bastille, Left Boy und The Kooks.

„Imagine Dragons sind Gewinn für das Festival“

Gezielt Bands zu empfehlen, fällt Frequency-Boss Harry Jenner bei der Auswahl schwer. „Natürlich sind alle 100 Bands und DJs Glanzlichter. Das Programm ist so tight, dass mir eine Tipp-Auswahl wirklich schwer fällt“, betont Jenner.

Die Gorillaz und Imagine Dragons seien Traum-Acts, die er für das Jubiläum am Traisenufer gewinnen konnte. „Die Imagine Dragons sind ein Stadion-Act, da fährt die Eisenbahn drüber. So etwas ist natürlich ein großer Gewinn für ein Festival.“

Abseits der Headliner nennt er dann aber doch ein paar Acts, die man als Festival-Besucher unbedingt gesehen und gehört haben sollte: Baretooth-anhänger, Little Simz, Findlay, Ufo361, Jamie Lawson und Walk off the earth.

Mehr Infos zum Programm gibt es im Internet unter www.frequency.at.