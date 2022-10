Freude über Rückkehr des Gym-Balls

Die Freude über den Ball war den Maturanten beim Eintanzen klar vom Gesicht zu lesen. Lange Zeit wussten sie nicht ob es einen Maturaball geben wird, da die zwei Jahrgänge davor keinen veranstalten konnten. Unter dem Motto „Acht Jahre Zirkus“ konnte sie heuer allerdings keiner vom Feiern abhalten. „Am Anfang wusste ich nicht ganz was ich von dem Motto halten soll, aber es gibt durchaus auch Parallelen.

Im Zirkus kommt es ebenfalls auf Leistung an und diese haben unsere Maturanten auf jeden Fall geboten“, erklärt Schulleiterin Silvia Klimek bei ihrer Eröffnungsrede. Ihr größter Wunsch sei es, dass alle Maturanten im Juni mit dem Zeugnis in der Hand genauso strahlen wie am Ball. Im Anschluss an die Eröffnung gab Musik von „Crazy Teachers“ und das ein oder andere Getränk an der Bar.

