„Ich darf anmerken, dass wir nicht tatenlos zusehen“, bemerkt Verkehrsamtsleiter Ernst Schwarzmüller zu den Beschwerden von Bewohnern, Schanigartenbesuchern und Kunden, dass der Verkehr in der Fußgängerzone rasant zunimmt (siehe auch Leserbriefe). Denn zum einen würden kreuz und quer fahrende Lieferwägen, rasende Taxler und notorische Fuzo-Parker die Sicherheit der flanierenden Mitmenschen gefährden. Und der Lärm von PS-starken Gefährten der Nachtschwärmer die Bewohner aus dem Schlaf reißen.

„Nach meiner letzten Information wurde auch von der Polizei ein Schwerpunkt gesetzt, der wieder einige rechtswidrig in die Fuzo einfahrenden Verkehrsteilnehmer aufgezeigt hat“, so Ernst Schwarzmüller, für den das Problem ein gesellschaftliches ist: „Die Missachtung allgemeiner Regeln des Zusammenlebens zeigt, dass wir den Respekt vor den anderen verlieren. Verbote scheinen hier tatsächlich nicht mehr auszureichen.“ Schwarzmüller ist der Ansicht, dass es der Initiative und Zivilcourage bedarf, wie sie Briefschreiber Reinhard Oswald zeige.

„Ein ganzheitlicher Lösungsansatz wäre effizienter, zielgerichteter und kostengünstiger.“ Ernst Schwarzmüller, Leiter des Verkehrsamts

Von der Lösung, die Fußgängerzone mit Pollern abzusperren, hält Ernst Schwarzmüller weniger. „Kann es die Lösung sein, mittels hoher finanzieller Aufwendungen der Allgemeinheit diesem speziellen gesellschaftlichen Problem Herr zu werden, oder sollte nicht eher daran gearbeitet werden, das Miteinander und die Rücksichtnahme zu verbessern?“ Die Auswüchse bei der Missachtung des Fahrverbotes in der Fuzo seien ja nur ein Teil der Übertretungen im Straßenverkehr. „Es wird nicht möglich sein, sämtliche Übertretungen durch faktische Maßnahmen zu verhindern. Ein ganzheitlicher Lösungsansatz wäre aus meiner Sicht effizienter, zielgerichteter und kostengünstiger“, so Schwarzmüller.

Als erste faktische Maßnahme will das Verkehrsamt überprüfen, wie eine bessere Kennzeichnung der Fußgängerzone erreicht werden kann. „Die Polizei und wir werden die Situation weiter beobachten“, so Schwarzmüller.

Installation von Pollern problematisch

Auch Baudirektor Kurt Rameis hält die Installation von Pollern an den Einfahrten zur Fußgängerzone für problematisch: „Es gibt nicht weniger als zehn ‚Pforten‘ in die Fuzo, also zehn Stellen, wo man bewegliche und unbewegliche Poller installieren müsste.“

Das ergäbe hohe Investitionskosten für Poller, Stromversorgung und Datenübermittlung und mit dem täglichen Wartungsaufwand auch hohe Betriebskosten: „Wir reden da von mehreren hunderttausend Euro und wenigstens einem Dienstposten oder einem extern vergebenen Wartungs- und Betreuungsvertrag“, so Rameis, der wie Ernst Schwarzmüller wenig von dem Versuch hält, der zunehmenden Disziplinlosigkeit in der Bevölkerung mit baulichen Maßnahmen zu begegnen: „Das führt nur zu einem Wettrüsten zwischen den immer weiter gehenden technischen Maßnahmen und den Schlaubergern, die alle Restriktionen umgehen wollen.“

Die Politik hat sich ebenfalls in die Diskussion eingebracht. VP-Gemeinderat Florian Krumböck war auch Adressat des offenen Briefes von Reinhard Oswald und hat sich an die zuständigen Beamten gewandt: „Wir haben von einigen gefährlichen Situationen gehört. Es ist notwendig, entsprechende Maßnahmen zu treffen“, so Krumböck, der auf eine unbürokratische Herangehensweise des Magistrats hofft. „Denn wenn es um die Sicherheit im Straßenverkehr geht, dann zählen einfach und alleine Lösungen“, so Krumböck.