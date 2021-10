Gansl vor Martini knapp

Die ersten Lokale haben sie ja schon im Angebot, die knusprigen Gansl’n. Die meisten laden ab der kommenden Woche zum traditionellen Festessen im November. Wobei, der eine oder andere Gastronom wird heuer vielleicht sogar durch die Finger schauen. „Wir sind bereits restlos ausverkauft“, erzählt nämlich Silvana Stückler, Verkaufsleiter-Stellvertreterin im Metro-Großhandelsmarkt. „Wer nicht rechtzeitig vorbestellt hat, der hat leider keine Chance mehr.“

Gans, pardon, ganz so schlimm sieht Hans Nemetz vom gleichnamigen Fleischspezialisten in Böheimkirchen die Lage nicht. Aber auch er ortet durchaus einen kleinen Engpass: „Wir haben schon noch Ware. Aber es stimmt – in diesem Jahr ist es schwieriger, an Gänse zu kommen.“

Hauptgrund ist die Vogelgrippe, an der im Frühjahr vor allem in Nachbarländern viele Gänse erkrankt sind. Auch deshalb setzen viele Gastronomiebetriebe in der Landeshauptstadt auf heimische Ware. „Weidegänse aus Österreich sind zwar etwas teurer, aber dafür weiß man auch, dass die Qualität stimmt und die Tiere artgerecht, mit viel Freilauf, gehalten worden sind“, gibt’s für Christian Widgruber vom „Roten Hahn“ keine Diskussionen. Auch Matthias Strunz von der Gaststätte Figl schlägt in die gleiche Kerbe. Der holt sich seine Gänse überhaupt aus Niederösterreich. „Wir arbeiten da sehr gut mit regionalen Lieferanten zusammen, die uns garantieren können, dass wir alle unsere Gäste mit tollen Gansl-Gerichten verwöhnen können.“

Wer sich zu Hause einmal über einen Gänsebraten wagen möchte – die Familie Kaiblinger in Witzendorf kann auch noch liefern. „Der erste Termin ist zwar schon ausverkauft, ab 11. November haben wir aber noch ein paar“, so Franz Kaiblinger.