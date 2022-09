Ganzheitliche Gesundheit: Alternativen sind gefragt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Immer mehr Patientinnen und Patienten schauen sich abseits der Schulmedizin nach Behandlungsmöglichkeiten um. Zur Komplementärmedizin zählt ein breites Spektrum an Angeboten. Der Begriff "komplementär" soll unterstreichen, dass das Angebot eben keine Alternative, sondern eine Ergänzung zur Schulmedizin ist.

Das Gesundheitsministerium unterscheidet zwischen Mind/Body Medicine (zB Medidation), manuellen Methoden (zB Massage), alternative Bewegungskonzepte (zB. Feldenkrais), Kräuter- und Naturheilkunde und Energetischen Methoden.

Die WKNÖ vertritt unter der Fachgruppe „persönliche Dienstleister“ Human-, -Raum-, und Tierenergetiker. 200 neue Gründer gibt es jedes Jahr in Niederösterreich in dieser Fachgruppe. Diese Berufsfelder gewinnen also an Bedeutung, meint die WKNÖ.

Während sich das Angebot persönlicher Dienstleister in St. Pölten stetig weiterentwickelt, praktizieren immer weniger Ärzte alternative Heilmethoden, meint Allgemeinmedizinerin Angela Ruthner. „Bei meiner Praxisgründung vor 30 Jahren war ich fast die Einzige, die homöopathische Arzneien angeboten hat. Heute ist das wieder so“, sagt Ruthner.

Immer weniger Ärzte seien offen für Homöopathie, obwohl die Nachfrage von Patienten gegeben sei. Viele Ergotherapeuten und Cranio-Sacral-Therapeuten übernehmen nun alternative Heilmethoden. Vermehrt Augenmerk wird auch auf Akupunktur gelegt, weiß Ruthner.

Reglementiert ist das Angebot an TCM, Homöopathie etc. nicht, meint Stadtärztevertreter Florian Fiedler. "Das Ärztegesetz definiert unseren Beruf als die auf medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen begründete Tätigkeit am Menschen. Seriöse Wissenschaft spielt aber in den meisten ,alternativen' Heilmethoden keine Rolle", sieht er das problematisch.



