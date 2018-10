Mit seinen unverkennbaren Werken ist der St. Pöltner Künstler nicht nur im Kunst:Werk und im Stadtmuseum in seiner Heimat vertreten, sondern auch in der deutschen Stadt Zittau: Dort wurde J. F. Sochurek als einziger Vertreter aus Österreich zur Kunst-Aktion „Grenzraum knüpft Verbindungen“ eingeladen – mit 14 weiteren Künstlern aus Italien, Deutschland, Polen, Slowenien und Tschechien.

Zittau, an der Grenze zu Polen und Tschechien, bewirbt sich als Kulturhauptstadt Europas 2025 – die Freilichtmalaktion bildete die Impulsveranstaltung für die Bewerbung. Eine Woche lang gestalteten die beteiligten Künstler in Zittauer Ateliers ihre Eindrücke des Raumes in und rund um die Stadt. „Ich habe in Zittau jeweils Fotos von historischen Architektur-Details mit Acrylfarben bemalt und überschichtet. Diese Fotos wurden schwarz-weiß im Digitaldruckverfahren auf Alucobond-Platten aufgebracht“, erläutert Sochurek seine Herangehensweise.

Anfang nächsten Jahres wird dann aus den kreativen Arbeiten eine Schau zusammengestellt und ab April in den Ländern der beteiligten Künstler ausgestellt – die Wanderausstellung kommt natürlich auch nach Österreich.

Sochurek freut sich über die Anerkennung, von einer ausländischen Jury eingeladen zu werden. „Überdies ist so eine Wanderschau ein auch für uns empfehlenswerter kreativer Ansatz zu einer Bewerbung als Kulturhauptstadt. Man macht sich bereits im Vorfeld sichtbar.“