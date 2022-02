St. Pölten geht auf die Straße für den Frieden

Die Entwicklungen in der Ukraine machen auch in St. Pölten betroffen. Am Aschermittwoch, 2. März, um 18 Uhr organisieren der Verein "Mein St. Pölten", die beiden Facebook-Gruppen "Was ist los in St. Pölten?" und "Leben in St. Pölten & Umgebung" gemeinsam mit Privatpersonen und Unternehmern eine Aktion für den Frieden und gegen Krieg. Unter dem Motto #YesWeCare zeigt sich St. Pölten solidarisch mit der Ukraine. Mit einem Herz aus leuchtenden Kerzen soll ein sichtbares Zeichen für den Frieden gesetzt werden. "In keinem Krieg gibt es Gewinner. Europa und die Welt wollen Frieden!", sind sich die Organisatoren einig und ersuchen um bei der Beteiligung um die Mitnahme von FFP2-Masken und auf Abstand zu achten.

Medikamentenspenden gesucht

Auch die gebürtige Urkainerin Christina Lenart vom Benetton Kindershop in der Kremsergasse möchte einen humanitären Beitrag leisten. So können Medikamenten spenden am Montag zu den Öffnungszeiten abgegeben werden. Gebraucht werden etwa Tourniquets zum Blutstoppen an den Gliedmaßen, Verbandsmaterial, Fixier- und Verbandsschienen, blutstoppende Schwämme, Schmerzmittel, Bluttransfusionssets u.v.m. Gebraucht werden auch Matratzen, Matten, Decken, Schlafsäcke und Hygiene-Artikel. Die ganze Liste gibt es auf der Facebook-Seite von Benetton Kindermode St. Pölten.

