Die Erhöhung des Rettungsdienstbeitrages in den nächsten drei Jahren (die NÖN berichtete exklusiv) bestätigte nach einem einstimmigen Beschluss im Ausschuss nun auch der Magistrat: 2019 wird der städtische Beitrag auf 7 Euro angehoben, 2020 auf 8 Euro und 2021 auf 10 Euro pro Einwohner. Heuer bleibt der „Rettungseuro“, den die Stadt in zwei Tranchen an das Rote Kreuz, den ASBÖ St. Pölten und den ASBÖ St. Georgen zahlt, bei 5 Euro. Neu geregelt ist in den Verträgen auch die Aufteilung des Beitrages: Das Rote Kreuz und der St. Pöltner Samariterbund bekommen 2018 jeweils 46,5 Prozent (zuvor waren es jeweils 45 Prozent). Der Beitrag für den St. Georgener Samariterbund wird von zehn auf sieben Prozent gesenkt.

Die Aufschlüsselung sei an das Bevölkerungswachstum in den jeweiligen Einsatzgebieten angepasst worden, erläutert Ausschussvorsitzender Johann Rankl. „St. Georgen wächst nicht so stark wie die anderen Stadtteile. Da mussten wir nach einigen Jahren etwas nachbessern.“

Die erste Hälfte von insgesamt 270.665 Euro wird die Stadt nach dem Beschluss in der Gemeinderatssitzung am 28. Mai überweisen.

Bürgermeister Matthias Stadler betont, dass der Landeshauptstadt die Sicherheit etwas wert sei. „Für die Bevölkerung ist es gut zu wissen, dass professionelle Hilfe an 365 Tagen rund um die Uhr zur Verfügung steht. Dafür gilt den Rettungsorganisationen unser Dank.“