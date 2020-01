Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte, dürfte ein bislang unbekannter Täter am 24. November des Vorjahres, in der Zeit von 14.40 Uhr bis 15 Uhr, am Hauptbahnhof St. Pölten einer Frau die Geldbörse mit 50 Euro Bargeld und einer Bankomatkarte gestohlen haben.

LPD NÖ

Wenig später wurde mit der entwendeten Bankomatkarte beim Bankomat-Gerät einer Bankfiliale in der Kremser Gasse eine dreistellige Eurosumme behoben, wobei vom mutmaßlichen Geldbörsendieb Lichtbilder gemacht wurden.

Sachdienliche Hinweise werden nun an die Polizeiinspektion St. Pölten-Bahnhof unter der Telefonnummer 059133-3191 erbeten.